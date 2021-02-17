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Гол Чалова принес ЦСКА победу в товарищеском матче над «Мурсией»

19:55
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ЦСКА 17 февраля провел товарищеский против испанской «Мурсии». Московский клуб одержал победу со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке второго тайма забил нападающий красно-синих Федор Чалов.

Товарищеские матчи. Клубы

«Мурсия» — ЦСКА — 0:1 (0:0)

Гол: Чалов, 88.

ЦСКА: Тороп (Боков, 46), Васин, Котин, Карпов, Кучаев, Обляков, Тикнизян, Аванесян, Марадишвили (Яковлев, 73), Чалов, Эджуке.

Предупреждения: Васин, 71. Чалов, 90.

17 февраля. Кампоамор. Стадион «Кампоамор».

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