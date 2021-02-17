Гол Чалова принес ЦСКА победу в товарищеском матче над «Мурсией»
19:55
ЦСКА 17 февраля провел товарищеский против испанской «Мурсии». Московский клуб одержал победу со счетом 1:0.
Единственный гол в концовке второго тайма забил нападающий красно-синих Федор Чалов.
Товарищеские матчи. Клубы
«Мурсия» — ЦСКА — 0:1 (0:0)
Гол: Чалов, 88.
ЦСКА: Тороп (Боков, 46), Васин, Котин, Карпов, Кучаев, Обляков, Тикнизян, Аванесян, Марадишвили (Яковлев, 73), Чалов, Эджуке.
Предупреждения: Васин, 71. Чалов, 90.
17 февраля. Кампоамор. Стадион «Кампоамор».
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю