Слуцкий — о судействе в России: «Все понимают, что вероятна коррупция»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о судействе в российском футболе.
— Вопрос про судей: что нужно сделать для того, чтобы судей перестали оскорблять и начали уважать?
— Отвечу вопросом на вопрос. Что нужно сделать работникам ДПС в нашей стране, чтобы их начали уважать? — цитирует Слуцкого Sport24.
— Работать на обеспечение безопасности, а не...
— Не на свой карман, правильно. То же самое нужно сделать российским судьям.
— Была информация, что РФС хочет проверить семьи судей на соответствие зарплатам, которые есть у судей. Бред?
— Все понимают, что в этой области вероятна коррупция. И каким образом она будет искореняться — мне не важно. Мне важно, чтобы она была искоренена. Я абсолютно спокойно отношусь к тому, что судьи ошибаются. Но я патологически не могу принять, когда ты внутри себя ощущаешь, что это не ошибка, а целенаправленные действия. Поэтому мне все равно какими законными путями мы добьемся того, чтобы это ощущение не возникало. Дальше локальные ошибки арбитров не будут иметь никакого значения.
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