Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о судействе в российском футболе.

— Вопрос про судей: что нужно сделать для того, чтобы судей перестали оскорблять и начали уважать?

— Отвечу вопросом на вопрос. Что нужно сделать работникам ДПС в нашей стране, чтобы их начали уважать? — цитирует Слуцкого Sport24.

— Работать на обеспечение безопасности, а не...

— Не на свой карман, правильно. То же самое нужно сделать российским судьям.

— Была информация, что РФС хочет проверить семьи судей на соответствие зарплатам, которые есть у судей. Бред?

— Все понимают, что в этой области вероятна коррупция. И каким образом она будет искореняться — мне не важно. Мне важно, чтобы она была искоренена. Я абсолютно спокойно отношусь к тому, что судьи ошибаются. Но я патологически не могу принять, когда ты внутри себя ощущаешь, что это не ошибка, а целенаправленные действия. Поэтому мне все равно какими законными путями мы добьемся того, чтобы это ощущение не возникало. Дальше локальные ошибки арбитров не будут иметь никакого значения.