РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Смолов показал фото с Иваном Дорном и добавил сердце с украинским флагом

19:58
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Российский форвард «Локомотива» Федор Смолов опубликовал в Instagram фото с украинским певцом Иваном Дорном. 32-летний музыкант поцеловал 31-летнего футболиста. Смолов подписал снимок эмодзи сердца и флага Украины.

Ранее, 11 января, Смолов выложил фото с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко. Игрок московского клуба подписал публикацию с помощью эмодзи флагов России и Украины, поставив между ними сердце.

Федор Смолов и Иван Дорн. Фото Instagram
Федор Смолов и Иван Дорн. Фото Instagram

В текущем сезоне Смолов провел 16 матчей за «Локо» и забил три гола. 3 декабря 2020-го он перенес операцию на плече.

Иван Дорн известен по песням: «Стыцамэн», «Так сильно», «Бигуди» и другим.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
13
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир