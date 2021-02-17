Смолов показал фото с Иваном Дорном и добавил сердце с украинским флагом

Российский форвард «Локомотива» Федор Смолов опубликовал в Instagram фото с украинским певцом Иваном Дорном. 32-летний музыкант поцеловал 31-летнего футболиста. Смолов подписал снимок эмодзи сердца и флага Украины.

Ранее, 11 января, Смолов выложил фото с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко. Игрок московского клуба подписал публикацию с помощью эмодзи флагов России и Украины, поставив между ними сердце.

Федор Смолов и Иван Дорн. Фото Instagram

В текущем сезоне Смолов провел 16 матчей за «Локо» и забил три гола. 3 декабря 2020-го он перенес операцию на плече.

Иван Дорн известен по песням: «Стыцамэн», «Так сильно», «Бигуди» и другим.