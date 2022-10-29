«Ахмат» — «Ростов»: Конате открыл счет в матче

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате отрыл счет в матче с «Ростовом» в 15-м туре РПЛ — 1:0

Конате забил на 14-й минуте встречи. Он получил пас из глубины поля, зашел в штрафную, после чего из-под Максима Осипенко пробил по воротам.