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Сегодня, 13:11

Гогличидзе заявил, что Грузия занимает первое место в его жизни

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Урала» Лео Гогличидзе рассказал, что для него значит Грузия.

«Какое место в моей жизни занимает Грузия? Первое. Я чистокровный грузин, просто родился в России. В Ростове у меня родители, а в Грузии вся остальная родня: бабушка, тетя, сестры с братьями. Сам там был давно — наверное, года три назад. Все никак не получалось, свои проблемы были. Надеюсь, этим летом поеду. Обожаю ли я Каладзе? Всегда приятно, когда соотечественник играет и побеждает в таком турнире, как Лига чемпионов. Потом стал нравиться Марсело, а сейчас и Альфонсо Дэвис. Шокирует, как они играют. Хочется расти и достигнуть такого же уровня. В чем разница между грузинами и русскими? Хоть я и родом из России, менталитет все равно другой, и воспитывали грузины. Наши футболисты известны техничностью и ленью. А я, наоборот, менее техничный, но люблю трудиться, очень много тренируюсь. Ленивым меня никто не называл», — приводит слова Гогличидзе Sport24.

Он также заявил, что ему нравится игра Кругового из «Зенита» и Самошникова из «Рубина». По его словам, это молодые игроки, которые здорово себя проявляют.

В нынешнем сезоне 25-летний Гогличидзе отыграл 14 матчей в чемпионате России и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-27-goglichidze-o-gruzii-zanimayet-pervoye-mesto-v-zhizni-nravilsya-kaladze-khochetsya-dostich-urovnya-marselo-i-devisa

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Лео Гогличидзе
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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