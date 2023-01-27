Гогличидзе заявил, что Грузия занимает первое место в его жизни

Защитник «Урала» Лео Гогличидзе рассказал, что для него значит Грузия.

«Какое место в моей жизни занимает Грузия? Первое. Я чистокровный грузин, просто родился в России. В Ростове у меня родители, а в Грузии вся остальная родня: бабушка, тетя, сестры с братьями. Сам там был давно — наверное, года три назад. Все никак не получалось, свои проблемы были. Надеюсь, этим летом поеду. Обожаю ли я Каладзе? Всегда приятно, когда соотечественник играет и побеждает в таком турнире, как Лига чемпионов. Потом стал нравиться Марсело, а сейчас и Альфонсо Дэвис. Шокирует, как они играют. Хочется расти и достигнуть такого же уровня. В чем разница между грузинами и русскими? Хоть я и родом из России, менталитет все равно другой, и воспитывали грузины. Наши футболисты известны техничностью и ленью. А я, наоборот, менее техничный, но люблю трудиться, очень много тренируюсь. Ленивым меня никто не называл», — приводит слова Гогличидзе Sport24.

Он также заявил, что ему нравится игра Кругового из «Зенита» и Самошникова из «Рубина». По его словам, это молодые игроки, которые здорово себя проявляют.

В нынешнем сезоне 25-летний Гогличидзе отыграл 14 матчей в чемпионате России и отдал одну результативную передачу.