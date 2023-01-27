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Сегодня, 13:12

«Бешикташ» не делал «Зениту» предложений по Барриосу

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Вильмар Барриос.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«Бешикташ» не направлял в адрес «Зенит» никаких официальных предложений по поводу возможного приобретения 29-летнего полузащитника Вильмара Барриоса, сообщили «СЭ» коллеги со стамбульской радиостанции Radyo Spor.

Контракт колумбийца с клубом из Санкт-Петербурга действует до 2026 года.

Ранее журналист Vole Ягыз Сабунчуоглу сообщил, что турецкий клуб сделал официальное предложение по покупке хавбека «Зенита» и сборной Колумбии.

В текущем сезоне футболист провел 20 матчей за сине-бело-голубых, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Барриоса в 20 миллионов евро. Игрок выступает за российскую команду с февраля 2019-го.

27 января турецкий спортивный журналист Серкан Дикме в комментарии для «СЭ» назвал маловероятным возможный трансфер Барриоса в «Бешикташ».

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Арсенал

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина
Арина Соболенко

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
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Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
Вильмар Барриос
Футбол
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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