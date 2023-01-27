РФС получил премию за цифровую систему рекомендаций судей на матчи

Цифровая система РФС названа «Проектом года» в номинации «Лучший ИТ-проект в спортивной отрасли» по версии профессионального сообщества Global CIO.

Эта система автоматически рекомендует арбитров на матчи. Она была разработана совместно с Высшей школой экономики и учитывает рейтинг арбитров, категорию матча, регион, необходимость ротации.

В рамках Цифровой платформы РФС алгоритм работает в РПЛ и с сезона 2022/23 начал действовать в Первой и Второй лигах.

РФС запустил данную платформу в 2020 году.