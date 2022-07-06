В «Зените» опровергли информацию об интересе к защитнику «Галатасарая» Маркао

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» опроверг информацию о том, что клуб предложил 15 миллионов евро за бразильского защитника «Галатасарая» Маркао. Ранее об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

«Правда ли, то «Зенит» предложил 15 миллионов евро за Маркао? Нет», — сказал Медведев «СЭ».

В прошлом сезоне 26-летний бразильский футболист провел 38 матчей за турецкую команду и забил один гол. Его контракт с «Галатасараем» действует до конца июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 14 миллионов евро.