В «Зените» опровергли информацию об интересе к защитнику «Галатасарая» Маркао
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» опроверг информацию о том, что клуб предложил 15 миллионов евро за бразильского защитника «Галатасарая» Маркао. Ранее об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
«Правда ли, то «Зенит» предложил 15 миллионов евро за Маркао? Нет», — сказал Медведев «СЭ».
В прошлом сезоне 26-летний бразильский футболист провел 38 матчей за турецкую команду и забил один гол. Его контракт с «Галатасараем» действует до конца июня 2024 года.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 14 миллионов евро.
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3
|Динамо
|0
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|0-0
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4
|Краснодар
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|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
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|0
|0-0
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6
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7
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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|0-0
|0
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13
|Химки
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|0
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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