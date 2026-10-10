Кордоба о поражении «Краснодара» от «Зенита»: «Мы играли против 14 человек»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал поражение от «Зенита» (2:3) в матче 10-го тура РПЛ.

«Хочется поблагодарить болельщиков. К сожалению, у нас не получилось добиться желаемого результата. Но за эту мотивацию — спасибо им. В первом тайме мы не сыграли хорошо — должны самокритично относиться к этому. Во втором тайме у нас получалось больше до удаления. Мы, конечно, знали, что матч с «Зенитом» будет очень сложным. В конце концов мы играли против 14 человек», — передает слова Кордобы «Чемпионат».

Главным арбитром встречи был Инал Танашев.

«Краснодар» потерпел первое поражение в нынешнем чемпионате. «Зенит» набрал 21 очко и вышел на первое место, опередив краснодарцев, у которых также 21 балл, по результату личной встречи.

В следующем туре «Краснодар» 17 октября сыграет в гостях с «Локомотивом», а «Зенит» 18 октября примет «Ахмат».

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