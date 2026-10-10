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Кордоба заявил, что Краснодар играл против 14 человек в матче с Зенитом

Кордоба о поражении «Краснодара» от «Зенита»: «Мы играли против 14 человек»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал поражение от «Зенита» (2:3) в матче 10-го тура РПЛ.

«Хочется поблагодарить болельщиков. К сожалению, у нас не получилось добиться желаемого результата. Но за эту мотивацию — спасибо им. В первом тайме мы не сыграли хорошо — должны самокритично относиться к этому. Во втором тайме у нас получалось больше до удаления. Мы, конечно, знали, что матч с «Зенитом» будет очень сложным. В конце концов мы играли против 14 человек», — передает слова Кордобы «Чемпионат».

Главным арбитром встречи был Инал Танашев.

«Краснодар» потерпел первое поражение в нынешнем чемпионате. «Зенит» набрал 21 очко и вышел на первое место, опередив краснодарцев, у которых также 21 балл, по результату личной встречи.

В следующем туре «Краснодар» 17 октября сыграет в гостях с «Локомотивом», а «Зенит» 18 октября примет «Ахмат».

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Источник: «Чемпионат»
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Джон Кордоба
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
2
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
3
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
4
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
5
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
10
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
13
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак 1 : 1
10.10 19:30 Краснодар – Зенит 2 : 3
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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