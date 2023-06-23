Глушаков: «Дзюба — хороший нападающий высокого уровня, что он и доказал своими голами»

Полузащитник Денис Глушаков в интервью «СЭ» рассказал, как реагировал на информацию о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Пари НН» в зимнее трансферное окно.

«Я же не руководитель, у меня и мыслей об этом не было. Мне сказали, что [Дзюба] может перейти — решался вопрос в тот же момент, когда и я переходил. Потом там что-то сорвалось. А мне чего расстраиваться? Не от меня же зависит. Дзюба — хороший нападающий высокого уровня, что он и доказал своими голами», — сказал Глушаков «СЭ».

Глушаков выступал за «Пари НН» с февраля 2023 года, он забил 1 гол в 9 матчах.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года на правах свободного агента. Форвард забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 13 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

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