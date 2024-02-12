«Трабзонспор» сделает новое предложение ЦСКА по Мендесу

«Трабзонспор» готов сделать новое предложение ЦСКА по полузащитнику Виктору Мендесу, сообщает 61saat.

По данным источника, клуб намерен предпринять новую попытку подписать 24-летнего чилийского футболиста в летнее трансферное окно.

Ранее «Трабзонспор» предложил армейцам 4 миллиона евро и 2 миллиона от последующей перепродажи, однако московский клуб не устроило это предложение.