Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:55

Глушаков: «Договорились с Карпиным, что потренируюсь с «Ростовом». Подпишу ли контракт? Не будем торопиться»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Валерий Карпин и Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник Денис Глушаков рассказал, что договорился с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным провести зимний сбор с его командой, а также ответил на вопрос о том, будет ли он заключать полноценный контракт с клубом.

В четверг, 11 января, 36-летний футболист приехал на медосмотр ростовчан, который проходит в одной из московских клиник.

«Мое будущее теперь связано с «Ростовом»? Да нет, просто договорились с Валерием Георгиевичем, что поеду тренироваться с командой. Медосмотр не значит, что я подпишу контракт? Время покажет, давайте не будем загадывать.
Готов ли я вернуться в РПЛ и играть за «Ростов»? Готов, не готов — только время покажет. А так, поговорил с Валерием Георгиевичем, сказал, чтобы реанимировали меня после пляжных футболов, после всего. Приятно будет потренироваться — знаю его тренировочный процесс, его требования. Пока не знаю, на весь ли срок сборов», — приводит «РБ Спорт» слова Глушакова.

C сентября 2023 года Глушаков выступал за костромской «Спартак», который играет во Второй лиге. Футболист провел 7 матчей за команду и сделал одну результативную передачу.

Источник: РБ Спорт
Валерий Карпин
Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
2
0
Читайте также
Биография Франца Беккенбауэра: жизнь и карьера легенды мирового футбола
Ахметов стал четвертым новичком «Зенита» в зимнее трансферное окно
Небензя: Чехия пыталась избежать ответственности за соучастие в атаке Белгорода
В Приднестровье сообщили об инциденте на границе с Украиной
Украинский сапер рассказал о минных «ловушках» ВС РФ
Поезд насмерть сбил трех человек около станции «Рижская» в Москве
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глушаков прибыл на медосмотр в «Ростове»

Комличенко поделился эмоциями после возвращения из отпуска
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости