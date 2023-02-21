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Сегодня, 16:22

Глушаков показал, как дочка была рада его возвращению со сборов

Иван Шитик
Корреспондент
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Глушаков с женой.
Фото Соцсети

Новичок «Нижнего Новгорода» Денис Глушаков показал, как дочка была рада его возвращению со сборов.

Соответствующее видео он выложил в своем Telegram-канале.

10 февраля «Нижний Новгород» объявил о подписании Глушакова. Контракт с 36-летним футболистом заключен до конца сезона с опцией продления еще на год.

Нижегородская команда занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков за 17 туров.

Денис Глушаков
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

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