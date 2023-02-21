Тихонов заявил, что Акинфееву далеко до Яшина

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов сравнил бывшего вратаря «Динамо» Льва Яшина и голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Я с Яшиным дружил до его последнего дня. Думаю, во все времена есть свои герои. Да, Акинфеев хороший вратарь, но Яшина оценил сам Пеле. Яшин был и остаётся лучшим вратарем в истории. Акинфееву до Яшина далеко! Яшин — номер один по значимости. Сколько он пенальти вытащил за свою карьеру — это долго еще ни одному вратарю не удастся. Я бы не поставил Акинфеева на одну ступень c Яшиным», — приводит слова Тихонова Legalbet.

Яшин выступал за «Динамо» с 1950 по 1970 год. В составе бело-голубых вратарь пять раз выигрывал чемпионат СССР и трижды брал Кубок страны. За сборную СССР голкипер принял участие в 74 встречах и становился чемпионом Европы и олимпийским чемпионом.

36-летний Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе красно-синих вратарь шесть раз становился чемпионом России и шесть раз брал Кубок страны, а также завоевывал Кубок УЕФА. В составе национальной команды он провёл 111 встреч и становился бронзовым призером чемпионата Европы.