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Сегодня, 16:12

Тихонов заявил, что Акинфееву далеко до Яшина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов сравнил бывшего вратаря «Динамо» Льва Яшина и голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Я с Яшиным дружил до его последнего дня. Думаю, во все времена есть свои герои. Да, Акинфеев хороший вратарь, но Яшина оценил сам Пеле. Яшин был и остаётся лучшим вратарем в истории. Акинфееву до Яшина далеко! Яшин — номер один по значимости. Сколько он пенальти вытащил за свою карьеру — это долго еще ни одному вратарю не удастся. Я бы не поставил Акинфеева на одну ступень c Яшиным», — приводит слова Тихонова Legalbet.

Яшин выступал за «Динамо» с 1950 по 1970 год. В составе бело-голубых вратарь пять раз выигрывал чемпионат СССР и трижды брал Кубок страны. За сборную СССР голкипер принял участие в 74 встречах и становился чемпионом Европы и олимпийским чемпионом.

36-летний Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе красно-синих вратарь шесть раз становился чемпионом России и шесть раз брал Кубок страны, а также завоевывал Кубок УЕФА. В составе национальной команды он провёл 111 встреч и становился бронзовым призером чемпионата Европы.

Источник: https://legalbet.ru/news/tihonov-akinfeevu-do-yashina-daleko-ya-bi-ne-postavil/
Игорь Акинфеев
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
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9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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