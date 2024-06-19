Глушаков пока не знает, где продолжит карьеру

Российский полузащитник Денис Глушаков поделился мнением о своем будущем.

— Проходите медосмотр для себя или для «Химок»?

— Надо проверяться каждые полгода. Проверяюсь прежде всего для себя. Где окажусь — не знаю. Посмотрим. Время покажет, — сказал Глушаков Sport24.

Глушаков играл в составе «Химок» с 2020 по 2023 год. В составе подмосковного клуба 37-летний футболист провел 67 матчей, забил 15 голов и отдал 5 результативных передач.