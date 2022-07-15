Глушаков остался доволен ничьей в матче «Химок» с «Зенитом»

Капитан «Химок» Денис Глушаков подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Не буду лукавить, результатом довольны. Но, наверное, могли взять и 3 очка, особенно в концовке.

Цели на сезон? Чем выше, тем лучше. Сейчас нет никаких еврокубков, поэтому цели — свои силы проверить, хорошо поиграть в футбол, обойтись без травм и больше выигрывать.

Хорошо оцениваю наши усиления. Ребята сегодня вышли, дожали. Конкуренция — это хорошо», — заявил Глушаков.

В следующем туре РПЛ «Зенит» дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов» 22 июля. «Химки» 24 июля на своем поле встретятся с клубом «Нижний Новгород».