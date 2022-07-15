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15 июля, 22:46

Глушаков остался доволен ничьей в матче «Химок» с «Зенитом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Капитан «Химок» Денис Глушаков подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Не буду лукавить, результатом довольны. Но, наверное, могли взять и 3 очка, особенно в концовке.

Цели на сезон? Чем выше, тем лучше. Сейчас нет никаких еврокубков, поэтому цели — свои силы проверить, хорошо поиграть в футбол, обойтись без травм и больше выигрывать.

Хорошо оцениваю наши усиления. Ребята сегодня вышли, дожали. Конкуренция — это хорошо», — заявил Глушаков.

В следующем туре РПЛ «Зенит» дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов» 22 июля. «Химки» 24 июля на своем поле встретятся с клубом «Нижний Новгород».

Денис Глушаков
ФК Химки
0
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И В Н П +/- О
1
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
16
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
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Краснодар – Факел
 - : -
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 - : -
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Г
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
Резиуан Мирзов

Резиуан Мирзов

Химки

 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 1
И К Ж
Кирилл Боженов

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Химки

 1 0 1
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Зенит

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