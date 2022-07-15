«Гениальный прием мяча пяткой». Юран почти поучаствовал в голевой атаке «Химок»

«Зенит» сыграл на выезде вничью с «Химками» в матче 1-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Причем хозяева отыгрались в конце второго тайма, когда отличился полузащитник Резиуан Мирзов.

А за несколько секунд до гола произошел другой яркий момент. В одном из эпизодов мяч был сильно выбит за пределы поля. Он прилетел прямо в ноги главному тренеру «Химок» Сергею Юрану, который пяткой обработал его в одно касание.

Стоит отметить, что после этого «Зенит» провел атаку на ворота «Химок», а уже в ответной контратаке подмосковный клуб сравнял счет.