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15 июля, 22:44

«Гениальный прием мяча пяткой». Юран почти поучаствовал в голевой атаке «Химок»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Юран.
Фото ФК «Химки».

«Зенит» сыграл на выезде вничью с «Химками» в матче 1-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Причем хозяева отыгрались в конце второго тайма, когда отличился полузащитник Резиуан Мирзов.

А за несколько секунд до гола произошел другой яркий момент. В одном из эпизодов мяч был сильно выбит за пределы поля. Он прилетел прямо в ноги главному тренеру «Химок» Сергею Юрану, который пяткой обработал его в одно касание.

Стоит отметить, что после этого «Зенит» провел атаку на ворота «Химок», а уже в ответной контратаке подмосковный клуб сравнял счет.

https://t.me/fckhimki_official/2948

Сергей Юран
ФК Зенит
ФК Химки
0
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2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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Маркус Валле да Силва Вендел

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Зенит

 1
Резиуан Мирзов

Резиуан Мирзов

Химки

 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 1
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Кирилл Боженов

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