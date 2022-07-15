Вендел о своем будущем: «Если я куда-то соберусь, то я буду первый, кто об этом скажет»

Полузащитник «Зенита» Вендел ответил на вопрос о своем будущем.

— Ты остаешься?

— Не знаю. Если я куда-то соберусь, то я буду первый, кто об этом скажет. Я думаю только о футболе, все решает агент. Когда агент говорит да, то я еду. Когда нет, остаюсь.

— Конракт будет продлен?

— Ничего не знаю

— Остается ли Малком?

— Не знаю. Агент знает.

— Есть ли у тебя мечта попасть на ЧМ?

— Все мечтают о чемпионате мира.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2025 года.