Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

15 июля, 22:46

Вендел о своем будущем: «Если я куда-то соберусь, то я буду первый, кто об этом скажет»

Вендел ответил на вопрос о своем будущем
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Зенита» Вендел ответил на вопрос о своем будущем.

— Ты остаешься?

— Не знаю. Если я куда-то соберусь, то я буду первый, кто об этом скажет. Я думаю только о футболе, все решает агент. Когда агент говорит да, то я еду. Когда нет, остаюсь.

— Конракт будет продлен?

— Ничего не знаю

— Остается ли Малком?

— Не знаю. Агент знает.

— Есть ли у тебя мечта попасть на ЧМ?

— Все мечтают о чемпионате мира.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2025 года.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Зенит
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Драка с любовником жены, побег от разъяренного маршала. Какими были женщины великого хоккеиста Боброва
Ушел Георгий Ярцев, скромный герой, умевший побеждать. Но не умевший кричать о победах
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
«Перешел бы из «Спартака» в ЦСКА — играю для себя, а не ради фанатов». Интервью Глушенкова
Идову рассказал, как в «Химках» попрощались с Юрием Жирковым
Вендел о газоне в Химках: «Поле было слишком сухим, но хитрость хозяев — это часть футбола»
Кузяев: «Приезжали в Химки за победой. Но, считаю, результат — справедлив»
Идову заявил, что у Набиуллина не было конфликта с тренерским штабом «Химок»
Идову считает, что у «Химок» было больше опасных моментов в матче против «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глушаков остался доволен ничьей в матче «Химок» с «Зенитом»

Глушаков — о Fan ID: «Болельщиков я понимаю, но это не мне решать»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
16
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
Резиуан Мирзов

Резиуан Мирзов

Химки

 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 1
И К Ж
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Алексей Сутормин

Алексей Сутормин

Зенит

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости