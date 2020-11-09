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Глушаков — о голе в ворота «Рубина»: «Забил, как в лузу покатил»

15:25
Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в Instagram прокомментировал гол в ворота «Рубина» (2:0) в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ. На 69-й минуте игры Глушаков в падении с линии штрафной отправил мяч в правый нижний угол.

«Кто-то говорит, что гол эпичныи?, кто-то — случаи?ныи?. Если хотите, можете попробовать из-за штрафнои? в подкате забить — было бы желание, все получится. Не зря бильярд люблю — забил, как в лузу покатил», — написал Глушаков.

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