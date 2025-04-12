Глушаков — о незабитом пенальти Медины: «Так бывает, когда нарушаешь командную дисциплину»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» высказался о решении полузащитника красно-белых Хесуса Медины пробить пенальти в матче 24-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:2) вместо Эсекьеля Барко.

«Незабитый пенальти? Надо находиться в команде, чтобы понять, почему Медина решил пробить. Наверное, хотел проявить инициативу. Но когда нарушаешь командную дисциплину, так бывает. А может Барко сам не захотел бить?» — сказал Глушаков «СЭ».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков.