Газзаев: «ЦСКА вклинился в борьбу за чемпионство, но говорить о каких-то чемпионских амбициях еще рано»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» оценил перспективы армейцев стать чемпионом в текущем сезоне РПЛ.

«Я бы так не сказал, «Зенит» — очень серьезная команда, которую, кроме первого места, ничего не интересует. Сейчас будет матч в Санкт-Петербурге, посмотрим, как он закончится. Рано говорить о каких-то чемпионских амбициях. С самого начала чемпионата о таких амбициях заявил только футбольный клуб «Зенит», больше никто. По ходу чемпионата уже появился «Краснодар», потом — «Спартак», который хорошо закончил первый этап, а сейчас вклинился и ЦСКА. Клуб в хорошем состоянии и нацелен на хорошие результаты и это очень приятно», — сказал Газзаев «СЭ».

ЦСКА (47 очков) догнал в турнирной таблице «Спартак» и «Зенит», но уступает конкурентам по дополнительным показателям и идет четвертым. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набравший 52 очка.