Московское «Динамо» сыграло вничью с «Пари НН»

Московское «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Пари НН» в матче 24-го тура РПЛ — 1:1.

На гол полузащитника нижегородцев Александра Трошечкина на 60-й минуте гости ответили точным ударом в исполнении Ярослава Гладышева на 71-й минуте. В добавленное время нападающий команды хозяев Тьяго Весино не смог реализовать пенальти.

«Динамо» с 43 очками сохраняет пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Пари НН» набрал 20 баллов и поднялся на 13-ю строчку. Нижегородцы продлили безвыигрышную серию до пяти матчей.

Следующий матч в РПЛ бело-голубые проведут 20 апреля против «Рубина», «Пари НН» днем ранее сыграет против «Локомотива».