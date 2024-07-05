Бейл: «Научил Хатебура плохим русским словам. Пусть он сам об этом расскажет!»
Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл в интервью «СЭ» рассказал, как подшутил над полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком.
«Да, я научил Ханса нескольким русским словам, чтобы он мог подшутить над Алексеем, ха-ха! Например, Хатебур знает слово «молодец». Когда на тренировке у Миранчука получается какое-то действие, Ханс кричит: «Молодец!» Алексей очень удивился, когда впервые услышал это от него. Но, конечно, я научил Ханса и плохим словам, которые не буду произносить в интервью. Пусть он сам об этом расскажет, ха-ха!» — сказал Бейл «СЭ».
В сезоне-2023/24 Миранчук провел за итальянский клуб 42 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 12 результативных передач. Вместе с «Аталантой» полузащитник стал победителем Лиги Европы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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|0-0
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5
|Спартак
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|0-0
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6
|ЦСКА
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|0-0
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7
|Ростов
|0
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|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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|0
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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|0-0
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16
|Акрон
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|0-0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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