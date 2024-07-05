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Бейл: «Научил Хатебура плохим русским словам. Пусть он сам об этом расскажет!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл в интервью «СЭ» рассказал, как подшутил над полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком.

«Да, я научил Ханса нескольким русским словам, чтобы он мог подшутить над Алексеем, ха-ха! Например, Хатебур знает слово «молодец». Когда на тренировке у Миранчука получается какое-то действие, Ханс кричит: «Молодец!» Алексей очень удивился, когда впервые услышал это от него. Но, конечно, я научил Ханса и плохим словам, которые не буду произносить в интервью. Пусть он сам об этом расскажет, ха-ха!» — сказал Бейл «СЭ».

Гленн Бейл. «Миранчук очень удивился, услышав в «Аталанте» русскую речь. Это я научил Хатебура!» Интервью Гленна Бейла

В сезоне-2023/24 Миранчук провел за итальянский клуб 42 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 12 результативных передач. Вместе с «Аталантой» полузащитник стал победителем Лиги Европы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Крылья Советов (Самара)
Гленн Бейл
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5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
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10
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11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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