Агент Помазуна: «Он не боится конкуренции. Пашет, тренируется, хочет быть первым номером»
Футбольный менеджер Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, ответил на вопрос «СЭ» о ситуации с будущем игрока.
«Помазун играет товарищеские игры по тайму, не боится конкуренции. Футболист принадлежит ЦСКА — он играет. Если клуб скажет, что на него не рассчитывают, то у нас есть запасные варианты. Помазун пашет, тренируется, он амбициозный. Хочет быть первым номером», — сказал Сафонов «СЭ».
Помазун выступал за «Урал» с августа 2020 года на правах аренды из ЦСКА. В сезоне-2023/24 вратарь провел 34 матча во всех турнирах, пропустил 50 голов и отыграл 8 встреч на ноль.
В начале июня екатеринбургский клуб объявил, что голкипер вернется в московский клуб.
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11
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12
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|0
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13
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|0
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|0-0
|0
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15
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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