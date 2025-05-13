Футбол
13 мая, 09:22

«Локомотив» ведет переговоры с Сильяновым по новому контракту

Камила Абдурахманова
корреспондент

«Локомотив» находится в процессе переговоров с защитником Александром Сильяновым о продлении контракта, сообщает Иван Карпов в Telegram-канале.

Согласно источнику, московский клуб предлагает 24-летнему защитнику продлить контракт на 3-4 года (наиболее вероятный вариант — трехлетний договор с возможностью продления) и увеличить его зарплату с текущих 5,5 миллиона рублей в месяц до более 7 миллионов.

Сильянов открыт к перспективе продолжить карьеру в «Локомотиве». При этом интерес к игроку со стороны «Зенита», «Динамо» и «Спартака» сохраняется. В текущем сезоне на счету Сильянова 1 гол и 1 результативная передача в 35 матчах во всех турнирах.

Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
Глебов — об уходе Лички: «Обидно, когда не можешь добиться результата и это приводит к отставке тренера»

В «Динамо» рассказали, почему Гомес восстанавливается после травмы в Бразилии
