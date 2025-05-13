«Локомотив» ведет переговоры с Сильяновым по новому контракту

«Локомотив» находится в процессе переговоров с защитником Александром Сильяновым о продлении контракта, сообщает Иван Карпов в Telegram-канале.

Согласно источнику, московский клуб предлагает 24-летнему защитнику продлить контракт на 3-4 года (наиболее вероятный вариант — трехлетний договор с возможностью продления) и увеличить его зарплату с текущих 5,5 миллиона рублей в месяц до более 7 миллионов.

Сильянов открыт к перспективе продолжить карьеру в «Локомотиве». При этом интерес к игроку со стороны «Зенита», «Динамо» и «Спартака» сохраняется. В текущем сезоне на счету Сильянова 1 гол и 1 результативная передача в 35 матчах во всех турнирах.