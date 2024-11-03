Главный врач «Локомотива»: «У Баринова отличное состояние, нет никаких проблем со здоровьем»

Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный ответил на вопрос «СЭ» о состоянии капитана команды Дмитрия Баринова.

Полузащитник пропустил матч 14-го тура РПЛ против «Рубина» (1:0) из-за перебора желтых карточек.

«У Баринова отличное состояние. Дима выдерживает все нагрузки, играет по 90 минут, нет никаких проблем со здоровьем», — сказал Калюжный «СЭ».

В текущем сезоне 28-летний защитник провел 18 матчей во всех турнирах и отметился 2 результативными передачами.