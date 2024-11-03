«Акрон» — «Крылья Советов»: хозяева вышли вперед на 20-й минуте

«Акрон» открыл счет в матче 14-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» — 1:0.

На 20-й минуте отличился Родриго Эсковаль, для которого этот гол стал первым в нынешнем сезоне.