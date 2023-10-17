Фомин избежал серьезного повреждения и в штатном режиме готовится к матчу с «Локомотивом»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин избежал серьезного повреждения в товарищеском матче против сборной Кении, сообщает Sport24.

По информации источника, футболист в штатном режиме будет готовиться к матчу 12-го тура РПЛ против «Локомотива». Игра пройдет 21 октября.

26-летний Фомин получил травму в первом тайме матча против Кении (2:2). На 24-й минуте встречи хавбек кенийцев Амос Нонди ударил россиянина по правому голеностопу в подкате. Фомин покинул поле и затем отправился в подтрибунное помещение в сопровождении медицинского штаба национальной команды.

Фомин выступает за «Динамо» с 2020 года. В этом сезоне он провел 9 матчей в чемпионате России и отметился 1 результативной передачей.

На данный момент московский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков за 11 туров.