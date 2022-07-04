Главный врач ЦСКА рассказал о сроках возвращения в общую группу травмированных игроков команды
Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о сроках возвращения в общую группу травмированных игроков.
«Ваня Обляков уже завтра начнет тренировки в общей группе. Тренерский штаб проанализировал состояние и решили начать тренировки в полном объеме с завтрашнего дня. Проблем нет, ждем его на матче в Сочи.
Егор Ушаков также будет готовиться с большой вероятностью к матчу с «Сочи».
Ожидаем, что Кирилл Набабкин вернется в общую группу сразу после игры с «Сочи» и будет готовиться к игре с «Уралом» в первом туре.
Таким образом, если все будет хорошо, то к первому туру будет готовиться вся команда без ограничений», — заявил Безуглов в инетрвью пресс-службе армейцев.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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