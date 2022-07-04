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Сегодня, 20:11

Главный врач ЦСКА рассказал о сроках возвращения в общую группу травмированных игроков команды

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о сроках возвращения в общую группу травмированных игроков.

«Ваня Обляков уже завтра начнет тренировки в общей группе. Тренерский штаб проанализировал состояние и решили начать тренировки в полном объеме с завтрашнего дня. Проблем нет, ждем его на матче в Сочи.

Егор Ушаков также будет готовиться с большой вероятностью к матчу с «Сочи».

Ожидаем, что Кирилл Набабкин вернется в общую группу сразу после игры с «Сочи» и будет готовиться к игре с «Уралом» в первом туре.

Таким образом, если все будет хорошо, то к первому туру будет готовиться вся команда без ограничений», — заявил Безуглов в инетрвью пресс-службе армейцев.

Иван Обляков
Кирилл Набабкин
ФК ЦСКА (Москва)
0
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