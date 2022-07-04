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Бабаев об уходе Эджуке: «Мы разочарованы и планируем обжаловать решение ФИФА. Для этого есть основания»

В ЦСКА подтвердили, что клуб обжалуют решение ФИФА, из-за которого команду покинул Эджуке
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал уход нападающего Чидеры Эджуке.

В воскресенье, 3 июля 24-летний нигериец приостановил контракт с армейцами.

«Мы очень разочарованы. Несмотря на все усилия, которые предпринимал клуб: много раз я лично с ним общался и с агентом были переговоры. Но, к сожалению, это произошло. Мы не согласны с решением ФИФА, футболиста и агента. Мы планируем обжаловать данное решение игрока. Считаем, что для этого есть все основания. Минимум 25% от суммы трансфера игрока из-за его ухода на год мы потеряли», — цитирует Бабаева пресс-служба ЦСКА.

В прошедшем сезоне Эджуке забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач в 32 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
Чидера Эджуке
ФИФА
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