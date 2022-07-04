Гурцкая: «Если «Рубин» не вернется в РПЛ, то Слуцкому можно заканчивать»
Тимур Гурцкая оценил шансы «Рубина» на возращение в РПЛ
Известный агент Тимур Гурцкая оценил шансы «Рубина» на возращение в РПЛ.
— Слуцкий вернется за сезон?
— Если они не вернутся после таких покупок, то Слуцкому можно заканчивать и читать лекции.
— Все говорят, что «Рубин» рушит рынок.
— Ты же видишь: они подписали за день шесть игроков. За месяц до старта сезона. Сейчас, правда, у них уходят игроки. Зуев ушел, Игнатьев. По качеству состава они до зимы должны решить вопрос с выходом.
Напомним, «Рубин» в 30-м туре РПЛ на своем поле проиграл «Уфе» со счетом 1:2. У казанской команды был шанс спастись и попасть в зону стыковых матчей, а не в зону вылета.
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|Зенит
|0
|0
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|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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