Гурцкая: «Если «Рубин» не вернется в РПЛ, то Слуцкому можно заканчивать»

Известный агент Тимур Гурцкая оценил шансы «Рубина» на возращение в РПЛ.

— Слуцкий вернется за сезон?

— Если они не вернутся после таких покупок, то Слуцкому можно заканчивать и читать лекции.

— Все говорят, что «Рубин» рушит рынок.

— Ты же видишь: они подписали за день шесть игроков. За месяц до старта сезона. Сейчас, правда, у них уходят игроки. Зуев ушел, Игнатьев. По качеству состава они до зимы должны решить вопрос с выходом.

Напомним, «Рубин» в 30-м туре РПЛ на своем поле проиграл «Уфе» со счетом 1:2. У казанской команды был шанс спастись и попасть в зону стыковых матчей, а не в зону вылета.