«Краснодар» — «Зенит»: видеообзор матча 26-го тура РПЛ

«Зенит» победил «Краснодар» в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России со счетом 3:1.

В составе победителей мячи забили Иван Сергеев, Малком и Магомед Оздоев.

У краснодарского клуба дебютным голом за главную команду отметился 19-летний нападающий Ираклий Манелов.

«Зенит» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 15 матчей и по итогам 26 туров лидирует в турнирной таблице, набрав 58 очков. Краснодарцы с 39 очками идут шестыми.