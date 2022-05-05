Главный тренер Сергей Семак рассказал, будет ли в «Зените» ротация

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» рассказал будет ли ротация в клубе.

— Будет ли ротация?

— Кого-то увидим, кого-то нет. У некоторых игроков есть определенные контрактные обязательства — кому-то нужно наиграть определенное количество времени. Тем игрокам, у кого такая опция есть, мы постараемся пойти навстречу. Но при этом мы учитываем спортивную составляющую.

— Что значит «определенные контрактные обязательства»?

— Есть командные бонусы, которые начисляются в зависимости от числа игр, которые проводит тот или иной футболист. Речь идет только о бонусах.

Матч «Зенита» с «Химками» запланирован на 7 мая. Начало — в 16.30 мск. Ранее петербургский клуб досрочно оформил чемпионство России. «Химки» идут на 12-м месте.