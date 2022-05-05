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Сегодня, 11:19

Главный тренер Сергей Семак рассказал, будет ли в «Зените» ротация

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» рассказал будет ли ротация в клубе.

— Будет ли ротация?

— Кого-то увидим, кого-то нет. У некоторых игроков есть определенные контрактные обязательства — кому-то нужно наиграть определенное количество времени. Тем игрокам, у кого такая опция есть, мы постараемся пойти навстречу. Но при этом мы учитываем спортивную составляющую.

— Что значит «определенные контрактные обязательства»?

— Есть командные бонусы, которые начисляются в зависимости от числа игр, которые проводит тот или иной футболист. Речь идет только о бонусах.

Матч «Зенита» с «Химками» запланирован на 7 мая. Начало — в 16.30 мск. Ранее петербургский клуб досрочно оформил чемпионство России. «Химки» идут на 12-м месте.

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Химки
0
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1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
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Далер Кузяев

Зенит

 7
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

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