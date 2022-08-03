Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:47

Форвард «Локомотива» Кухта наступил вратарю на голову в матче чемпионата Чехии

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ян Кухта наступил на голову вратарю «Слована».

Нападающий «Локомотива» Ян Кухта, выступающий на правах аренды за пражскую «Спарту», получил красную карточку в 1-м туре чемпионата Чехии.

В конце домашнего матча против «Слована» (1:2) Кухта вбежал в штрафную с мячом, но вратарь гостей Оливье Флиген забрал мяч в руки на выходе. Форвард попытался перепрыгнуть Флигена, но в результате наступил ему на голову правой ногой.

Ян Кухта наступил на голову вратарю «Слована».
Ян Кухта наступил на голову вратарю «Слована».
Ян Кухта наступил на голову вратарю «Слована».
Ян Кухта наступил на голову вратарю «Слована».
Ян Кухта наступил на голову вратарю «Слована».
Ян Кухта наступил на голову вратарю «Слована».

Изначально судья показал Кухте желтую карточку, но затем в эпизод вмешался ВАР, посоветовавший арбитру посмотреть повтор. После просмотра повтора главный судья отменил желтую карточку и показал нападающему красную карточку.

Инцидент будет рассматриваться чешским контрольно-дисциплинарным комитетом, Кухте грозит дисквалификация на 6 матчей и денежный штраф.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Слован (Либерец)
ФК Спарта (Прага)
Ян Кухта
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Польза и вред холестерина, пять мифов о холестерине в крови
Капа с Валей Карнавал, спор Дацика и Монсона: кто из них больше русский
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семак о хейтерах: «Сильных часто не любят, их часто хотят пнуть на расстоянии»

В «Спартаке» назвали условия использования юбилейной формы на матче с «Динамо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости