Форвард «Локомотива» Кухта наступил вратарю на голову в матче чемпионата Чехии

Нападающий «Локомотива» Ян Кухта, выступающий на правах аренды за пражскую «Спарту», получил красную карточку в 1-м туре чемпионата Чехии.

В конце домашнего матча против «Слована» (1:2) Кухта вбежал в штрафную с мячом, но вратарь гостей Оливье Флиген забрал мяч в руки на выходе. Форвард попытался перепрыгнуть Флигена, но в результате наступил ему на голову правой ногой.

Ян Кухта наступил на голову вратарю «Слована».

Ян Кухта наступил на голову вратарю «Слована».

Ян Кухта наступил на голову вратарю «Слована».

Изначально судья показал Кухте желтую карточку, но затем в эпизод вмешался ВАР, посоветовавший арбитру посмотреть повтор. После просмотра повтора главный судья отменил желтую карточку и показал нападающему красную карточку.

Инцидент будет рассматриваться чешским контрольно-дисциплинарным комитетом, Кухте грозит дисквалификация на 6 матчей и денежный штраф.