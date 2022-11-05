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Судейство

Сегодня, 19:04

Кукуян и Панин больше года не судили матчи «Ахмата». После скандала в Казани

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Судья Павел Кукуян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Сегодня Павел Кукуян в роли арбитра и Игорь Панин в качестве видеоассистента впервые с 8 августа 2021 года работали в чемпионате России на игре с участием «Ахмата» — в Санкт-Петербурге с «Зенитом». Им не давали так долго назначения на матчи грозненцев из-за скандала во встрече «Рубин» — «Ахмат» (2:1).

Оба тогда были на время отстранены от работы. Кукуян только через пять туров получил назначение судьей. И от «Ахмата» его держали подальше — дали только одну игру видеоассистентом минувшим летом: «Ахмат» — «Факел» (2:1).

Напомню, что на 17-й минуте матча «Рубин» — «Ахмат» Кукуян ошибся, не удалив защитника казанской команды Филипа Уремовича. Тот сбил Мохамеда Конате, который выбегал один на один с вратарем. Судье следовало назначить штрафной удар и показать нарушителю красную карточку.

Непонятно, почему в этой ситуации в действия рефери не вмешался его видеоассистент Игорь Панин. На видеоповторе из-за ворот видно, что защитник ударил нападающего по ноге и сбил его перед тем, как тот вбежал в штрафную площадь. Уремович вообще не сыграл в мяч.

А на 52-й минуте матча «Рубин» — «Ахмат» Кукуян принял верное решение, наказав вратаря гостей штрафным ударом и желтой карточкой. Георгий Шелия вышел за пределы своей штрафной площади и корпусом сбил Ивана Игнатьева. Однако дальше произошло непонятное. Видеоарбитр Игорь Панин, проведя проверку, зачем-то вмешался в действия судьи и позвал его к монитору в ситуации, когда оснований для вмешательства не было. Кукуян достаточно долго изучал повторы, а затем отменил правильный вердикт и вынес ошибочный: удалил Шелию за лишение соперника явной возможности забить гол.

Но у Игнатьева такой возможности не возникло. Перед тем, как столкнуться с голкипером, он, притормозив, пробросил мяч в сторону от ворот, тот на большой скорости полетел за границу штрафной. Даже с учетом того, что ворота остались пустыми, явной возможности забить гол у игрока «Рубина» не было.

Позднее удаление Шелии признано ошибочным. КДК РФС его не дисквалифицировал.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
05 нояб, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:2
Ахмат

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

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ИТБ2 (1.5)

19%

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П2

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2.30

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21%

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ИТБ2 (1.5)

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Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
Игорь Панин
Павел Кукуян
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
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 1 : 1
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 1 : 2
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 3 : 3
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
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