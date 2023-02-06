Спортивный директор «Факела» заявил, что команда останется на сборах в Турции

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов прокомментировал ситуацию со сборами команды в Турции.

«Что касается планов сборов «Факела», то изменений из-за землетрясения никаких нет. Команда остается на сборах в Турции», — приводит слова Котова «РБ Спорт».

Сегодня в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла, которое стало сильнейшим на территории страны с 1939 года.