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Сегодня, 19:32

Семак — о поражении от «Локомотива»: «Игра «Зенита» во втором тайме не была такой цельной, как в первом»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в матче 17-го тура РПЛ.

— Ваш комментарий по матчу?

— Конечно, мы расстроились. Но это футбол. Ничего не сделаешь. Старались переводить ход матча в нашу пользу, смогли забить. Наша игра во втором тайме не была такой цельной, как в первом тайме. Будем готовиться к следующему матчу. День закончился, матч прошел. Обидно, конечно. Обидно всегда.

Благодаря характеру «Зенит» пять раз стал чемпионом. Если есть характер у спортсмена, не важно русский или иностранец. Сейчас все команды настраиваются на «Зенит». Я не вижу прямой взаимосвязи. Мы понимаем, что мы сейчас принципиальный соперник.

«Зенит» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. На первой строчке находится «Краснодар» (35 баллов).

Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Локомотив – Зенит
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