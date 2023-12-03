Семак — о поражении от «Локомотива»: «Игра «Зенита» во втором тайме не была такой цельной, как в первом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в матче 17-го тура РПЛ.

— Ваш комментарий по матчу?

— Конечно, мы расстроились. Но это футбол. Ничего не сделаешь. Старались переводить ход матча в нашу пользу, смогли забить. Наша игра во втором тайме не была такой цельной, как в первом тайме. Будем готовиться к следующему матчу. День закончился, матч прошел. Обидно, конечно. Обидно всегда.

Благодаря характеру «Зенит» пять раз стал чемпионом. Если есть характер у спортсмена, не важно русский или иностранец. Сейчас все команды настраиваются на «Зенит». Я не вижу прямой взаимосвязи. Мы понимаем, что мы сейчас принципиальный соперник.

«Зенит» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. На первой строчке находится «Краснодар» (35 баллов).