4 декабря «Динамо» в Москве на стадионе «ВТБ Арена» примет казанский «Рубин» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Матч «Динамо» — «Рубин» в прямом эфире покажут бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru (с 19.15), а также на телеканале «Матч Премьер» по подписке с 19.25.

Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» — «Рубин» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Динамо» с тренером Марцелом Личкой набрало 28 баллов и располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» Рашида Рахимова занимает седьмую строчку с 25 очками.

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