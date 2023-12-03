«Ахмат» — «Спартак»: Агаларов вывел хозяев вперед

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«Ахмат» открыл счет в матче со «Спартаком» в 17-м туре РПЛ — 1:0.

На 35-й минуте отличился форвард грозненцев Гамид Агаларов.