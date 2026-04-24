Защитник «Зенита» Дркушич — об «Ахмате»: «Качественная команда с хорошими игроками»

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич поделился ожиданиями от матча против «Ахмата» в 27-м туре РПЛ.

«Я думаю, что это хорошая и качественная команда с хорошими игроками. Что делать? Во-первых, я думаю, надо восстановиться — у нас были две тяжелые игры — и подготовиться к «Ахмату». Для нас ничего не меняется — надо играть согласно нашим принципам и надеяться на победу», — приводит слова футболиста пресс-служба сине-бело-голубых.

Ранее петербургский клуб в РПЛ сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0) и обыграл махачкалинское «Динамо» (1:0).

«Зенит» с 56 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.