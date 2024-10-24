Семак про Батракова: «Приятно, что в нашем чемпионате появляются яркие игроки»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об игре Алексея Батракова из «Локомотива» в текущем сезоне.

— За Батракова все рады. Приятно, что в нашем чемпионате появляются яркие игроки с российским паспортом. Все удивлены его результативностью, количеством заработанных баллов по системе «гол+пас». Вряд ли кто мог такого ожидать.

Но любая команда — это не команда одного какого-то игрока. «Локомотив» силен не только Батраковым — есть и другие футболисты: и опытные, и молодые, которые выходят и играют, которые также влияют напрямую на результаты команды, — передает слова Семака корреспондент «СЭ».

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет на «Газпром Арене» в воскресенье, 27 октября. Начало встречи — в 19.30 мск.

После 12 туров «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками. У «Локомотива» — 27 очков и 3-я строчка.