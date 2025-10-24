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Судейство

24 октября 2025, 15:40

Главный тренер «Зенита» Семак: «Нам хотелось бы понимать протокол ВАР»

Алина Савинова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о том, удалось ли ему получить объяснение по поводу эпизода с отменой гола полузащитника команды Вендела после ВАР-проверки в матче 12-го тура чемпионата России с «Сочи» (3:0).

28-летний бразилец забил на 23-й минуте игры, однако после подсказки ВАР главный арбитр Егор Егоров отменил гол, так как нападающий «Зенита» Матео Кассьерра находился в штрафной «Сочи» в момент удара от ворот.

«Я думаю, у вас тоже нет ответа на этот вопрос, у нас тоже. Я в прессе видел высказывание одного арбитра, другого. И один говорит одно, второй — другое. И вчерашний матч Лиги Европы, поскольку мы случайно обратили внимание... «Лион» — «Базель», 0:0 счет. И даже более явная ситуация, где гол был засчитан и ВАР не вмешивался. Также мы видели еще много засчитанных мячей после аутов, когда игрок касается линии при вбрасывании, что тоже делать нельзя. Это не перебрасывают, не пересматривают, даже тогда, когда эти моменты заканчиваются забитыми мячами. Если из этой логики исходить, то любой блок и любой фол до введения мяча должен тоже просматриваться. Конечно, много решений, которые нам хотелось бы понимать, понимать протокол ВАР, понимать, судят ли судьи или нет. Это должны объяснять представители судейского корпуса», — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Семака.

Судья Егор Егоров после ВАР-проверки объявил об&nbsp;отмене гола Вендела из-за действий Матео Кассьерры.«Сочи» — «Зенит»: гол Вендела отменен из-за действий Кассьерры. Но должен ли был ВАР вмешиваться?

В воскресенье, 26 октября, «Зенит» на своем поле сыграет с московским «Динамо» в матче 13-го тура РПЛ. Питерская команда с 23 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» 16 баллов и восьмая строчка.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
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Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Кр. Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
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Родина

 2
П
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Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

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