«Сочи» — «Зенит»: гол Вендела отменен из-за действий Кассьерры. Но должен ли был ВАР вмешиваться?

На 25-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Сочи» — «Зенит» судья Егор Егоров после ВАР-проверки объявил об отмене гола Вендела из-за нарушения правил игры 30-м номером зенитовцев.

Видеоассистенты Евгений Буланов и Павел Шадыханов обратили внимание на то, что при вводе сочинцами мяча ударом от ворот футболист «Зенита» Матео Кассьерра зашел в штрафную площадь (линия штрафной считается ее частью). И сообщили об этом судье.

Это ВАР-вмешательство стало 58-м в чемпионате России-2025/26. 54 раза первоначальное решение изменялось.

При этом есть сомнение в правильности вмешательства ВАР и в соблюдении протокола ВАР. Должен ли видеоарбитр вмешиваться в подобных ситуациях? Или же проверка выполнения процедуры — функции только судьи и его ассистента.

Например, за соблюдением правил при штрафном ударе (соблюдении установленного расстояния игроком или игроками атакующей команды) или вбрасывании мяча из аута следит сам арбитр. ВАР не вмешивается, если мяч устанавливается вне углового сектора, а после розыгрыша углового забивается гол. ВАР не вмешивается, если ошибочно назначается штрафной или свободный удар или он выполняется по движущемуся мячу. Это давным-давно было написано и разъяснено в VAR Handbook.

А как быть в сегодняшней ситуации, когда нарушена процедура выполнения удара от ворот?