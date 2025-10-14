Семак: «Даже в ФНЛ найти одного футболиста до 21 года тяжело»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе.

— Даже в ФНЛ найти одного футболиста до 21 года тяжело. Искусственно вводили, никто не заиграл. Скажу на нашем примере. Почему мы были неконкурентоспособны в Лиге чемпионов? У нас там играли Шамкин, Прохин. Это пошло им на пользу? Нет. Зачем такой лимит?

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле «максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле».

На данный момент клубы чемпионата России должны включать в заявку на сезон минимум 12 доморощенных игроков и до 13 легионеров. При этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев.