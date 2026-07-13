Семак: «По матчу с «Црвеной Звездой» рано делать выводы, кто будет в стартовом составе»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о работе над стартовым составом своей команды после победы над «Црвеной Звездой» (3:1) в матче Winline Суперсерии.

«У нас есть позиции, где конкуренция, наверное, меньше. Я имею в виду позиции Вендела и Барриоса, где по большому счету сложно сделать замены. На позиции центрального защитника с приходом Кевина, плюс у нас еще и набирают форму Дркушич и Алип, у нас хорошая конкуренция.

Мы будем смотреть, как сыграем с махачкалинским «Динамо», как будут ребята выглядеть в недельном цикле до матча на Суперкубок. Поэтому посмотрим и решим. Но по сегодняшнему матчу, конечно, нельзя делать выводы конкретно, кто будет играть. Еще есть время», — цитирует Семака клубная пресс-служба.

Сине-бело-голубые встретятся с махачкалинским «Динамо» 13 июля.