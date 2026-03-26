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Семак — о Дуране: «Ждем, пока он адаптируется»

Павел Лопатко

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал низкую результативность нападающего Джона Дурана.

«Ждем, пока он адаптируется. Все прекрасно понимают, что это талантливый игрок, но, насколько у него получится себя реализовать, зависит не только от нас, но и от него самого — насколько он сможет адаптироваться, насколько сможет своей игрой дать себе шанс поехать на чемпионат мира. Посмотрим. Никому не просто: и Джону Джону непросто адаптироваться в нашем чемпионате, и Дурану непросто адаптироваться. Но мы ждем и надеемся», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

22-летний колумбиец Дуран играет в российской команде на правах аренды из «Аль-Насра». В 6 матчах за «Зенит» он забил 2 гола.

Арендное соглашение действует до 30 июня 2026 года.

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Источник: ФК «Зенит»
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Сергей Семак
ФК Зенит
Джон Дуран
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