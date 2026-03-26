Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: «У нас идет борьба за седьмое место. Попасть выше шансов мало»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» оценил результаты команды во второй части сезона.

«Мы хорошо подготовились к чемпионату. Всегда приятно выигрывать и набирать очки. Но радоваться промежуточным итогам не надо, это надо делать весной по окончании чемпионата. Сейчас есть чему радоваться, но и есть чему огорчаться: упущенные с «Локомотивом» очки, с «Акроном». Нам есть к чему стремиться и что улучшать. Сейчас у нас идет борьба за седьмое место. Попасть выше шансов мало», — сказал Айдамиров «СЭ».

После 22 туров «Ахмат» с 30 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.