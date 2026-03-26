Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Газизов — о возможном трансфере Урунова: «Регулярно общаемся, но не по теме перехода»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника Остона Урунова в дагестанский клуб.

«Мы регулярно общаемся с Остоном, но по теме перехода в махачкалинское «Динамо» — нет. Мы не делали никаких предложений. Реален ли такой трансфер летом? Теоретически это возможно. Практически как это сделать... У него свои запросы сегодня — он лучший игрок Ирана. Потом он поедет на чемпионат мира и до этого, я думаю, никаких решений принимать не будет. А потом могут разные варианты у него появиться. Но это было бы для нас усиление», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что 25-летний Урунов попросил руководство «Персеполиса» расторгнуть с ним контракт из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Урунову 25 лет. Он играл за «Уфу», «Спартак» и «Урал» в РПЛ в 2020-2022 годах.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Остон Урунов
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
Читайте также
Последний танец Овечкина начался. Цените в нем каждый момент
«Играть по полной, наслаждаться моментом, веселиться». Овечкин объявил о последнем сезоне в НХЛ
Карпин сказал, чем недоволен в сборной, и оценил Соболева, Кисляк заявил, из-за кого перестал есть блинчики. Что происходит перед матчем Россия – Нигерия
Популярное видео
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Спартак» — «Локомотив», «Ахмат» — «Краснодар» и другие матчи
Дзюба — о словах Акинфеева после отмены его гола: «Вообще по барабану. Это говорит о них»
ЭСК: Кукуляк верно назначил пенальти в ворота «Балтики» в матче с махачкалинским «Динамо»
ДСИ РФС: Москалев правильно назначил пенальти в ворота ЦСКА и отменил гол Дзюбы
ЭСК поддержала три решения судьи Фролова в матче «Ахмат» — «Краснодар»
Судейский департамент РФС: Танашев верно назначил пенальти и не удалил Денисова в матче «Спартак» — «Локомотив»
Филолог оценила интервью Евсеева: «У оратора явно бедный словарный запас»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Семак — о Дуране: «Ждем, пока он адаптируется»

Семак: «К матчу с «Крыльями Советов» ждем Педро уже в строю»
Новости
RSS RSS
Все новости