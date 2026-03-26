Газизов — о возможном трансфере Урунова: «Регулярно общаемся, но не по теме перехода»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника Остона Урунова в дагестанский клуб.

«Мы регулярно общаемся с Остоном, но по теме перехода в махачкалинское «Динамо» — нет. Мы не делали никаких предложений. Реален ли такой трансфер летом? Теоретически это возможно. Практически как это сделать... У него свои запросы сегодня — он лучший игрок Ирана. Потом он поедет на чемпионат мира и до этого, я думаю, никаких решений принимать не будет. А потом могут разные варианты у него появиться. Но это было бы для нас усиление», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что 25-летний Урунов попросил руководство «Персеполиса» расторгнуть с ним контракт из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Урунову 25 лет. Он играл за «Уфу», «Спартак» и «Урал» в РПЛ в 2020-2022 годах.

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