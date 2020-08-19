Главный тренер «Урала» отметил дебют голкипера Помазуна в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев оценил игру команды в матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (1:1).

— Сложный матч. Как и предполагали, «Локомотив» — очень хорошая команда, лидер нашего чемпионата, — отметил Матвеев. — У него креативная группа атаки. Мы стремились не дать железнодорожникам пространство и самим попытаться сыграть на слабых сторонах соперников. Считаю, что план удался. Реализовали свой момент, очень организованно сыграли в обороне, но, к сожалению, не дотерпели. Немного не хватило концентрации.

— Как вам дебют голкипера Помазуна?

— Перед каждым матчем мы с тренерским штабом определяем состав. Сегодня выбор пал на Илью. Рад, что у него получилась качественная игра, будем его и дальше использовать. Но в то же время не намерены отказываться от услуг Годзюра. Кто будет лучше готов, тот и будет играть. Радует, что в команде есть два равноценных голкипера.

— Подберезкин получил небольшое повреждение в матче с «Локомотивом». Будет ли он готов к следующему туру?

— Надеемся, что успеет восстановиться. У него ушиб, понадобится день-два на лечение. У нас сейчас каждый футболист на счету. Впереди матч с «Краснодаром», эта команда тоже не подарок. Надеюсь, что Подберезкин будет в строю. Эль-Кабир нам сейчас тоже не помешал бы. (Севастиан Терлецкий)