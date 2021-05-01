Беленов — о ничьей с ЦСКА: «Ехали за победой»
Голкипер «Уфы» Александр Беленов поделился впечатлениями от игры 28-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА (1:1).
«Ехали за победой. По тому, как матч складывался, могли победить. Чуть испугались, может, как матч складывался. Если честно, рассчитывали на большое.
Я для того и стою в воротах, чтобы помогать ребятам. Где-то они мне помогают. У нас еще два финала впереди. Будем настраиваться на победу.
Все зависит от нас. В первую очередь, надо отталкиваться от себя, а потом смотреть в таблицу. Ситуация у нас непростая, но руки никто не опускает», — сказал Беленов в эфире «Матч Премьер».
«Уфа» с 21 очком занимает предпоследнюю, 15-ю строчку. Столько же очков набрал «Ротор», но команда из Волгограда находится выше в турнирной таблице благодаря преимуществу в личных встречах. В следующем туре «Уфа» 8 мая примет «Зенит».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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