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Беленов — о ничьей с ЦСКА: «Ехали за победой»

18:40
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Голкипер «Уфы» Александр Беленов поделился впечатлениями от игры 28-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА (1:1).

«Ехали за победой. По тому, как матч складывался, могли победить. Чуть испугались, может, как матч складывался. Если честно, рассчитывали на большое.

Я для того и стою в воротах, чтобы помогать ребятам. Где-то они мне помогают. У нас еще два финала впереди. Будем настраиваться на победу.

Все зависит от нас. В первую очередь, надо отталкиваться от себя, а потом смотреть в таблицу. Ситуация у нас непростая, но руки никто не опускает», — сказал Беленов в эфире «Матч Премьер».

«Уфа» с 21 очком занимает предпоследнюю, 15-ю строчку. Столько же очков набрал «Ротор», но команда из Волгограда находится выше в турнирной таблице благодаря преимуществу в личных встречах. В следующем туре «Уфа» 8 мая примет «Зенит».

ЦСКА — Уфа

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры